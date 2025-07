'Compra Local': Bad Bunny, mediador entre turismo e porto-riquenhos

"A situação mudou completamente" nesta temporada, diz Ayala, 29 anos. "Estamos muito felizes (...) As gorjetas estão altíssimas.

Mas não é apenas o bolso que importa. O fato de as pessoas virem de todo o mundo para ver Bad Bunny "também é um motivo de orgulho para Porto Rico", acrescentou.

"Adoro o quanto ele é aberto com sua comunidade (...) Ele incentiva mais latinos a irem atrás do que querem. Ele definitivamente empoderou os latinos", explica.

- Relação tensa com o turismo -

Mas, embora o turismo tenha sido seu motor econômico por décadas, o impacto desse setor colocou os habitantes em pé de guerra, preocupados com a gentrificação, com a explosão de empreendimentos imobiliários de luxo, aluguéis de curto prazo e a chegada dos chamados "nômades digitais".

Os estrangeiros que visitam a ilha geralmente não se dão conta das dificuldades diárias com as quais os habitantes locais têm de lidar: uma crise econômica agravada pelo aumento dos preços das moradias, o aumento dos desastres naturais e as quedas de energia, que também estão se tornando mais frequentes.