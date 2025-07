Companhia aérea espanhola é acusada de 'discriminação' após desembarcar adolescentes judeus franceses

Em um comunicado publicado nesta quinta-feira na rede social X, esta companhia aérea de baixo custo acusou os adolescentes de "comportamento inadequado e uma atitude altamente conflituosa, colocando em risco o correto desenvolvimento do voo".

Mas a associação Club Kineret, organizadora do acampamento, desmentiu "formal e categoricamente" a versão da Vueling.

"Vamos apresentar uma denúncia por violência física, psicológica e discriminação por motivos religiosos", declarou à AFP a advogada do Club Kineret, Julie Jacob, que também mencionou "circunstâncias agravantes" já que se trata - pelo menos em parte- de "menores com menos de 15 anos".

"Apesar dos múltiplos avisos, a conduta inadequada persistiu, o que obrigou à ativação imediata dos protocolos de segurança estabelecidos. A tripulação (...) solicitou a intervenção da Guarda Civil que, após avaliar a situação, procedeu ao desembarque do grupo", detalhou a companhia aérea.

A Vueling também afirma que "o comportamento agressivo do grupo continuou" fora do avião, e que uma das acompanhantes adultas foi presa.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma jovem algemada no chão por agentes da Guarda Civil.

Consultada pela AFP, uma porta-voz da Guarda Civil confirmou o relato da Vueling, afirmando que os membros do grupo não obedeceram às instruções repetidas da tripulação.

A monitora foi presa "porque se negou a descer do avião e a obedecer aos agentes", acrescentou, especificando que foi liberada pouco tempo depois.

No entanto, a associação Club Kineret rejeita esta versão e fala de uma "cena de uma brutalidade incomum, injustificada e claramente tendenciosa".

O Club Kineret também garantiu que "vários passageiros independentes que estavam no avião redigiram declarações por escrito confirmando que os jovens não representavam nenhum perigo para a ordem pública nem para a segurança do voo".

Outra mãe, que preferiu permanecer no anonimato, disse que a monitora detida, de 21 anos, foi "jogada no chão e levada à força" pela Guarda Civil, depois de tentar impedir que os telefones dos jovens fossem confiscados, com o objetivo de evitar que os agentes apagassem os vídeos gravados.