Como o rio Sena mantém o Louvre fresco durante o verão

Enquanto Paris se prepara para uma onda de calor neste fim de semana, uma rede pouco conhecida de tubos subterrâneos irá resfriar o museu do Louvre e outros monumentos históricos graças à água do rio Sena.

Desde 1991, a água do rio tem sido usada para resfriar mais de 800 edifícios através de um sistema humilde, mas eficiente, que ainda é relativamente pouco utilizado em todo o mundo.

"É como no 'Batman'!", exclama um pedestre no elegante e turístico oitavo arrondissement de Paris, quando uma escada em espiral que leva à rede subterrânea de resfriamento emerge do chão.