Comic-Con tem prévia de nova série da franquia 'Alien'

A aguardada série de ficção científica "Alien: Earth" aterrissou oficialmente nesta sexta-feira (25) na Comic-Con de San Diego, onde milhares de fãs assistiram com exclusividade ao piloto da nova entrega da franquia.

A disputada convenção celebrada anualmente no estado americano da Califórnia foi o cenário escolhido para a estreia mundial da série da FX criada por Noah Hawley.

"Isso é de longe a maior coisa que já fiz", disse Hawley, aplaudido por 6.500 fãs no famoso salão H da Comic-Con, antes de apresentar o primeiro episódio, também dirigido por ele.

"Foi uma loucura!", exclamou Nicole Martindale, uma seguidora da franquia que viajou do norte da Califórnia para o evento. "Não era o que esperava baseado nos filmes de Alien, mas foi incrível", acrescentou.

Scott aparece como produtor executivo desta prequela que chegará à plataforma Disney+ em 12 de agosto no Brasil.

"Se tenho uma habilidade ao adaptar esses filmes, é compreender o que o filme original me fez sentir e por quê, e tentar criar uma nova história completamente diferente", explicou Hawley à plateia.

O painel contou também com a participação dos atores Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Babou Ceesay e Samuel Blenkin, que falaram sobre como é se tornar parte da saga e contracenar com o Xenomorfo.

Cerca de 130 mil visitantes são esperados este ano na Comic-Con, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo. Embora nesta edição, as filas para entrar no salão H tenham sido mais tranquilas que em anos anteriores.