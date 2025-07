Comic-Con começa nos EUA à espera da histórica primeira visita de George Lucas

Uma das maiores festas da cultura pop do mundo, a Comic-Con nasceu em 1970 como uma reunião discreta de fãs do gênero. Atualmente, é um evento que atrai cerca de 130 mil pessoas e ao qual estrelas e diretores de Hollywood comparecem para promover seus projetos.

Com mediação de Queen Latifah, Lucas participará no domingo de uma conversa sobre o "Museu Lucas de Arte Narrativa", ao lado do diretor mexicano Guillermo del Toro e do artista premiado Doug Chiang, que há décadas ajuda a moldar o universo visual de "Star Wars".