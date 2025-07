Combates no sul da Síria deixam mais de 300 mortos, diz ONG

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, garantiu que o Exército "está operando com força" na região de Sweida "para eliminar as forças que atacaram os drusos até sua retirada completa".

Os drusos são uma minoria proeminente no Oriente Médio, cuja religião deriva do islamismo xiita. Eles estão presentes no Líbano, no sul da Síria e nas Colinas de Golã, na Síria, ocupadas por Israel.