Com muitos ainda desaparecidos, Bósnia relembra 30 anos do massacre de Srebrenica

Três décadas após o genocídio dos muçulmanos bósnios em Srebrenica, os parentes das vítimas continuam procurando e enterrando os restos mortais de mais de 8.000 homens e meninos mortos pelas forças sérvias da Bósnia, revelando as dolorosas cicatrizes deixadas no país.

Em 11 de julho de 1995, as forças sérvias da Bósnia invadiram o enclave muçulmano habitado por mais de 40.000 pessoas no leste da Bósnia.

Naquele momento, Srebrenica era uma "área protegida pela ONU", uma frase vazia que visava proteger as muitas pessoas deslocadas que haviam fugido da guerra de 1992-1995.

As forças do general Ratko Mladic executaram milhares de homens e meninos antes de enterrá-los em valas comuns.

Este ano, os restos mortais de sete vítimas serão enterrados durante as cerimônias de recordação de 11 de julho no Centro Memorial de Srebrenica-Potocari, incluindo dois homens de 19 anos e uma mulher de 67 anos.

Ele será o 50º parente direto de Karic a ser enterrado no cemitério de Potocari.

Um tribunal criminal internacional condenou Mladic, hoje com 83 anos, e o ex-líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic, hoje com 80 anos, à prisão perpétua por crimes de guerra e genocídio durante o conflito que deixou quase 100.000 mortos.

O presidente da República Srpska, Milorad Dodik, continua sendo um dos negacionistas do genocídio mais expressivos na entidade e na Sérvia.

Dos 305 casos de negação ou minimização na imprensa sérvia e sérvio-bósnia durante 2024, ele encabeça a lista com 42 menções, segundo um estudo anual publicado pelo Srebrenica Memorial Centre.

No ano passado, as Nações Unidas estabeleceram um dia internacional de lembrança do genocídio de Srebrenica, apesar dos protestos de Belgrado e da República Srpska.