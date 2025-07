Colômbia e EUA encerram sua crise diplomática

Na quinta-feira passada, Colômbia e EUA convocaram diplomatas para consultas após as acusações do presidente colombiano, Gustavo Petro, de um plano de golpe apoiado por políticos republicanos, que mais tarde foram desmentidas.

Isso tem a ver com "o bem do país, não é apenas uma questão do presidente Petro ou da situação atual, mas de um relacionamento histórico", disse o embaixador colombiano à Blu Radio.