Coca-Cola anuncia versão com açúcar de cana nos EUA após Trump dizer que "é melhor"

A Coca-Cola vai lançar nos Estados Unidos uma versão do refrigerante com açúcar de cana, substituindo o tradicional xarope de milho. O anúncio, incluído no relatório de resultados trimestrais da companhia divulgado nesta terça-feira (22), foi feito depois de Donald Trump afirmar publicamente que havia sugerido à empresa o uso do produto na bebida.