Coalizão de países voluntários anuncia estar pronta para agir após cessar-fogo na Ucrânia

Os dois líderes presidiram, a partir do centro de comando da Otan em Northwood, a noroeste de Londres, uma reunião por videoconferência da chamada "coalizão de países voluntários", comprometida em garantir a segurança da Ucrânia e um cessar-fogo entre Kiev e Moscou, uma iniciativa lançada no início de 2025 por Paris e Londres.

O premiê acrescentou que a coalizão conta com "um novo quartel-general em Paris, que já está operacional e que está finalizando as estruturas de comando e controle", em coordenação com Kiev.