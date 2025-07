CIJ se pronuncia sobre a responsabilidade climática dos países

A principal instância judicial da ONU emite nesta quarta-feira (23) uma aguardada opinião consultiva sobre as obrigações legais dos Estados diante da mudança climática e a responsabilidade econômica dos países que historicamente poluíram mais.

O caso, segundo os especialistas, é o de maior dimensão já analisado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), que celebrou as sessões do processo em dezembro no Palácio da Paz, em Haia.