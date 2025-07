Chuvas deixam 221 mortos no Paquistão desde o fim de junho

As chuvas torrenciais de uma temporada de monções incomum provocaram 221 mortes no Paquistão desde o final de junho, incluindo mais de 100 crianças, informou nesta terça-feira (22) o governo.

As monções, que vão de junho a setembro, são vitais no sul da Ásia porque fornecem entre 70 e 80% das precipitações anuais, mas também costumam provocar inundações devastadoras.

Este ano, as chuvas torrenciais começaram mais cedo do que o habitual, afirmou uma porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres do Paquistão.