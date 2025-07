China: UE precisa reequilibrar a sua própria mentalidade no momento, não relações comerciais

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou que a União Europeia (UE) precisa "reequilibrar a sua própria mentalidade, não as relações comerciais e econômicas com a China". "Esperarmos que a UE estabeleça verdadeiramente um entendimento mais objetivo, racional e pragmático em políticas sobre a China", acrescentou Mao, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.