China e UE discutem relações bilaterais com foco em multilateralismo e autonomia

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se nesta quarta-feira, em Bruxelas, com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em meio às comemorações dos 50 anos de relações diplomáticas entre China e União Europeia (UE). Segundo comunicado do governo chinês, o encontro tratou da cooperação bilateral, do cenário geopolítico e da preparação para uma nova cúpula entre os dois lados.