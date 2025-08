China e EUA retornam pelo segundo dia à rodada de negociações comerciais na Suécia

Funcionários chineses e americanos iniciaram uma reunião nesta terça-feira (29) em Estocolmo, para um segundo dia de negociações sobre as tarifas recíprocas entre os dois países, com o objetivo de estender a pausa tarifária obtida em Genebra em maio.

Jornalistas da AFP viram as delegações americana e chinesa, lideradas respectivamente pelo secretário do Tesouro Scott Bessent e pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng, entrar no edifício Rosenbad, onde as conversas estão sendo realizadas e que abriga o gabinete do primeiro-ministro sueco.