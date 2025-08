China divulga subsídios para crianças menores de 3 anos em esforço para aumentar natalidade

A China planeja implementar subsídios para cuidados infantis em todo o país, em meio à queda na taxa de natalidade e crescimento lento na segunda maior economia do mundo.

Pequim oferecerá subsídios para crianças menores de três anos retroativamente a partir de 1º de janeiro deste ano, de acordo com um plano divulgado pelo escritório geral do Conselho de Estado nesta segunda-feira. O governo fornecerá 3.600 yuans, cerca de US$ 500, para cada criança anualmente até essa idade.