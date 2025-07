China critica tarifas de Trump ao Brasil e chama medida de intimidação e interferência

Governo chinês se pronunciou por meio do Ministério das Relações Exteriores.

A China saiu em defesa do Brasil nesta sexta-feira (11) após os Estados Unidos impor tarifas adicionais de 50% aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O Ministério das Relações Exteriores chinês criticou a medida, anunciada por Donald Trump na quarta-feira (9), e acusou os norte-americanos de coerção, conforme o g1 .

— A igualdade de soberania e a não-intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU (Organização das Nações Unidas) e normas básicas nas relações internacionais — disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, após ser questionada sobre a tarifa de Trump ao Brasil.

Esta foi a primeira vez que o governo chinês se pronunciou oficialmente desde que Donald Trump anunciou o pacote de novas tarifas ao Brasil e outros países. A decisão ocorreu após a cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, do qual a China também faz parte.