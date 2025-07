China anuncia visita de premiê Li Qiang ao Brasil para cúpula do Brics

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, visitará o Brasil para a cúpula do Brics e, em seguida, viajará ao Egito, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira(2).

"Li Qiang participará da 17ª Cúpula do Brics no Rio de Janeiro, Brasil, de 5 a 8 de julho, mediante convite", afirmou uma porta-voz do ministério em um comunicado.