Chile retira mais de 1 milhão de pessoas da costa por alerta de tsunami

"É talvez a evacuação mais maciça que já foi realizada em nosso país, de forma ordenada e disciplinada", acrescentou o subsecretário do Interior do Chile, Victor Ramos.

Às 15h08 locais (mesmo fuso de Brasília), foram registradas as primeiras ondas no litoral do país sul-americano, que alcançaram cerca de 60 centímetros de altura na cidade de Coquimbo, no norte do país.