Chefe da Comissão Europeia e Trump tiveram boa conversa no domingo, diz porta-voz

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma boa conversa telefônica no domingo, disse um porta-voz da instituição nesta segunda-feira (7).

A Comissão corre contra o tempo para chegar a um acordo com o governo dos EUA sobre a nova política comercial de Washington, baseada em tarifas pesadas.

Se nenhum acordo for alcançado, a tarifa padrão sobre as importações da União Europeia poderá dobrar para 20% ou até mais, já que Trump chegou a ameaçar 50%.

De Keersmaecker disse que o trabalho continua "em todos os níveis" para chegar a um acordo e que von der Leyen está em contato com os líderes da UE.

No domingo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que as tarifas americanas entrarão em vigor em 1º de agosto se os parceiros comerciais não chegarem a um acordo.