Chanceler russo se reúne com líder norte-coreano e agradece apoio contra a Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi recebido neste sábado (12) pelo líder norte-coreano Kim Jong Un durante sua visita oficial e agradeceu a Pyongyang por seu "apoio" no conflito na Ucrânia, particularmente na região russa de Kursk, informou a mídia russa.

Nos últimos anos, os dois países fortaleceram sua cooperação militar, e a Coreia do Norte forneceu armas e tropas para apoiar a ofensiva russa na Ucrânia.

O ministro russo "foi recebido" por Kim Jong Un, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia no Telegram, que publicou um vídeo dos dois se cumprimentando.

Lavrov afirmou anteriormente que autoridades norte-coreanas "reafirmaram seu apoio irrestrito a todos os objetivos" da operação na Ucrânia, segundo a agência de notícias estatal russa Tass.

As declarações foram feitas após um encontro com seu homólogo norte-coreano, Choe Son Hui, na cidade de Wonsan, no leste do país, onde as autoridades inauguraram uma área turística na costa do Mar do Japão no final de junho.

Lavrov agradeceu especialmente aos "heroicos" soldados norte-coreanos que ajudaram o exército russo a expulsar as tropas ucranianas da região da fronteira de Kursk, onde invadiram em agosto de 2024 e tomaram centenas de quilômetros quadrados, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores russo.

Moscou afirmou ter expulsado as tropas ucranianas da área em abril e agradeceu às forças norte-coreanas na época, reconhecendo pela primeira vez seu envolvimento direto no conflito.

Questionado sobre a possibilidade de tropas norte-coreanas se deslocarem para outras partes da linha de frente, Lavrov respondeu que cabe a Pyongyang decidir.

"Partimos do princípio de que a própria RPDC determina as formas como implementamos nosso acordo de parceria estratégica", disse ele, usando o nome oficial do país, segundo a Tass.

Esta viagem do diplomata russo ocorre um mês e meio após a visita do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, a Pyongyang.

Os dois países assinaram um acordo de defesa mútua durante a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte no ano passado.

Em outro gesto recente de reaproximação, a agência reguladora do transporte aéreo da Rússia, Rosaviatsia, autorizou a Nordwind Airlines a operar até dois voos semanais entre Moscou e Pyongyang.

O restabelecimento da conexão aérea foi destacado neste sábado por Lavrov, que observou que "as conexões marítimas também estão planejadas para serem relançadas".