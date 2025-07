Chanceler russo espera 'estabilidad positiva" na relação com EUA

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira (4) esperar uma "estabilidade positiva" nas relações entre Moscou e Washington, em um telegrama enviado ao homólogo americano, Marco Rubio, por ocasião do Dia da Independência.

"Espero que, graças aos nossos esforços conjuntos, as relações entre nossos países (...) adquiram uma estabilidade positiva e uma previsibilidade baseada no respeito mútuo e na consideração dos interesses nacionais recíprocos pré-definidos pela história, geografia e 'realidades no terreno'", enfatizou.