Chanceler do Irã está a caminho do Brasil para participar do Brics, dizem diplomatas

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, se desloca nesta sexta-feira, dia 4, para o Brasil, a fim de representar o país na Cúpula de Líderes do Brics, segundo integrantes da chancelaria iraniana. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro neste sábado, dia 5.

Até o momento, o representante do país não foi confirmado oficialmente pela organização brasileira, mas diplomatas do Brasil já admitiram que o presidente Masoud Pezeshkian não virá, como planejado.

Como o Estadão mostrou, os negociadores iranianos pressionaram por mais apoio dos demais países do Brics na Declaração de Líderes - e enfrentam resistências de países como Índia, Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles têm com afinidades políticas e relações de segurança mais próximas com Washington e até com Tel-Aviv.