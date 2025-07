Chanceler da Colômbia renuncia por 'divergências' com o presidente Petro

A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, renunciou nesta quinta-feira (3) devido a "divergências" com o presidente Gustavo Petro, em meio a uma crise ministerial que já viu mais de 50 ministros substituídos em menos de três anos de governo.

Nos últimos meses, a relação entre a chanceler e o presidente se enfraqueceu devido a vários desentendimentos, como a entrada no governo do atual ministro do Interior, Armando Benedetti, contra quem Sarabia apresentou uma denúncia criminal por suposto assédio.