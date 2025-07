Celebrações e conflitos marcam as fotos da semana no mundo

Tenis Sinner e Alcaraz se abraçam após a final de Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

A semana começou com a vitória do italiano Jannik Sinner sobre o espanhol Carlos Alcaraz, no Torneio de Wimbledon, em Londres.

Após vencer de virada por 3 sets a 1 (4-6, 6-4, 6-4 e 6-4), os finalistas se abraçaram e o momento foi eternizado pelas lentes do fotógrafo Henry Nicholls.

Expedição volta ao mar um mês após ser interceptada próxima do Oriente Médio. Giovanni ISOLINO / AFP

Ainda no domingo (13), no Porto de Siracusa, na Sicília, sul da Itália, o barco Handala voltou a navegar com ajuda humanitária para Gaza após um mês de ter sido detido por autoridade israelenses em alto-mar.

Na imagem de Giovanni Isolino, pessoas se despedem da tripulação que partiram para o Oriente Médio.

Largas filas são registradas em toda a região de Gaza em busca de alimentos e água. BASHAR TALEB / AFP

Na segunda-feira (14), crianças e jovens foram fotografados por Bashar Taleb em uma fila de comida na cidade de Gaza, na Palestina.

Após mais de 22 meses de conflito entre palestinos e israelenses, a ajuda humanitária segue deficitária na reunião, com diversos pontos sofrendo com fome extrema.

Confrontos entre milícias e as forças de segurança síria voltam a surgir no país. Bakr Alkasem / AFP

Na Síria, novos conflitos entre guerrilheiros da etnia Beduína e as Forças de Segurança Síria emergiram próximo a cidade de Sweida, na região de Druze, no sul do país e até o momento, 89 pessoas morreram. A foto é de Bakr Alkasem.

Franceses celebram o Dia da Bastilha com pirotecnia na Torre Eiffel, em Paris. Dimitar DILKOFF / AFP

Em Paris, a Torre Eiffel recebeu um show de fogos de artifício em celebração ao Dia da Bastilha, data em que se celebra o início da Revolução Francesa.

O registro é Dimitar Dilkoff.

Fazendeiro ucraniano refaz parte da sua casa com dejetos de mísseis russos. Ivan SAMOILOV / AFP

Na Ucrânia, o fotógrafo Ivan Samoilov capturou, na terça-feira (15), a cerca da casa de Petro Pylypaka.

O fazendeiro ucraniano captura restos de mísseis russos para delimitar os limites de sua propriedade no vilarejo de Ruski Tyshky, na região de Kharkiv, no nordeste do país.

Casal se arrisca em rua alagada em Lahore. Arif Ali / AFP

Na quarta-feira (16), a cidade de Lahore, no Paquistão, foi afetada por severas enchentes após fortes tempestades.

No clique de Arif Ali, um casal se movimento de moto em uma rua totalmente alagada.

Em nova escalada no conflito entre os países, o Ministério da Defesa Sírio foi bombardeado. Rami al SAYED / AFP

No mesmo dia, o fotógrafo Rami al Sayed capturou o exato momento em que o prédio do Ministério da Defesa da Síria, em Damasco, é bombardeado por um míssil Israelense.

Bombeiros apagam incêndio na França. Damien MEYER / AFP