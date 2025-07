Castelo que inspirou contos de fadas é inscrito no patrimônio mundial da Unesco

O castelo de Neuschwanstein, na região alemã da Baviera, conhecido por inspirar os castelos de contos de fadas de Walt Disney, foi inscrito na lista do patrimônio mundial da Unesco, anunciou a organização internacional neste sábado (12).

Outras três residências reais, também construídas no final do século XIX durante o reinado de Luís II da Baviera também foram incluídos na lista: Herrenchiemsee, Linderhof e Schachen.

"Um conto de fadas virou realidade para nossos castelos: Somos #PatrimonioMundial", comemorou no X o governador da Baviera, Markus Soeder, após o anúncio.

Herrenchiemsee, por sua vez, parece uma miniatura do palácio de Versalhes. O castelo fica em um lago entre Munique e Salzburgo, uma homenagem ao rei Luís XIV da França, a quem Luís II da Baviera admirava.

No terceiro lugar da lista da Unesco ficou o pequeno castelo de Linderhof, o único concluído durante a vida de Luís II da Baviera, em 1878.

O último dos quatro locais incluídos na lista foi Schachen, uma casa real no estilo de um grande chalé suíço, situada 1.800 metros acima do nível do mar, não muito longe de Neuschwanstein.