Caso Diddy: Justiça nega pedido de liberdade por fiança e artista seguirá preso

Diddy foi condenado nesta quarta-feira (2) nos Estados Unidos. Robyn Beck / AFP

Um juiz negou, nesta quarta-feira (2), libertar mediante fiança o magnata da música Sean "Diddy" Combs até o anúncio de sua sentença, informou a imprensa americana. A negativa ocorre horas depois de ele ser condenado por tráfico de pessoas para fins sexuais e absolvido por associação criminosa e tráfico sexual.

O magistrado manterá Diddy na prisão até que dite sua sentença relativa às duas acusações pelas quais foi declarado culpado e que podem chegar a até 20 anos de reclusão — 10 para cada acusação. Ele alega que tanto o magnata quanto sua defesa não conseguiram demonstrar que ele "não representa perigo para ninguém", particularmente para suas acusadoras.

Condenação

O artista foi condenado nesta quarta, nos Estados Unidos, por conspiração para transporte com fins de prostituição. Diddy, no entanto, foi inocentado das acusações mais graves: tráfico sexual e extorsão.

A decisão veio após quase dois meses de julgamento em Nova York, num processo que mexeu com a indústria do entretenimento e repercutiu mundialmente.

A prisão de Diddy, em setembro de 2024, já havia causado forte reação pública, alimentada pela divulgação de um vídeo em que ele aparece agredindo a cantora e ex-namorada Cassie Ventura em um hotel.

Acusações contra Diddy e a decisão do tribunal:

Conspiração para extorsão: inocentado . A acusação mencionava o fato de o rapper operar uma empresa criminosa que auxiliava o tráfico sexual, além da distribuição de ilícitos e incentivo à violência.

. A acusação mencionava o fato de o rapper operar uma empresa criminosa que auxiliava o tráfico sexual, além da distribuição de ilícitos e incentivo à violência. Tráfico sexual de Cassie Ventura: inocentado . A ex-namorada do rapper o acusava de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.

. A ex-namorada do rapper o acusava de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção. Transporte para fins de prostituição, envolvendo Cassie Ventura: o rapper foi considerado culpado.

Tráfico sexual do caso envolvendo Jane: inocentado . Diddy era acusado de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.

. Diddy era acusado de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção. Transporte para fins de prostituição envolvendo Jane: o rapper foi considerado culpado.

O julgamento de Diddy, que começou em maio, foi composto por oito homens e quatro mulheres, e levou quase dois meses para chegar a um veredicto.

Quem é Diddy

Nascido em 4 de novembro de 1969, no Harlem, em Nova York, Sean John Combs é uma figura influente no hip hop e magnata do setor musical.

Ele é considerado o mentor por trás da transformação do hip hop como renomado gênero musical. Diddy começou sua carreira na música em 1990, como estagiário na Uptown Records, onde chegou a se tornar diretor.

Em 1991, ele promoveu um jogo de basquete e um show de celebridades no City College, em Nova York. Uma confusão no evento, que estava superlotado, causou nove mortes. O episódio gerou uma série de processos judiciais, culpando Diddy pela contratação de segurança inadequada.

Ele foi demitido da Uptown e fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records. A partir daí, ele teve rápida ascensão ao topo do hip hop, com uma parceria com aquele quem considerou como o seu discípulo, The Notorious B.I.G.

Ao longo da carreira profissional, Diddy assinou diversos contratos importantes e colaborou na produção de artistas como Mary J Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey e Boyz II Men.