Carro chinês e férias na Venezuela, a nova vida de parte da classe média russa

Sergei e Maria moram perto de Moscou, usam um carro chinês, compram queijo produzido na Rússia e passam as férias na Venezuela. Para eles, as sanções ocidentais em retaliação à campanha militar na Ucrânia não são "nenhuma tragédia".

Recentemente, eles reformaram seu modesto apartamento de dois quartos em Mitishchi, uma cidade de 300.000 habitantes ao nordeste da capital, onde vivem com seus três filhos, dois gatos e um cachorro. A geladeira, de fabricação chinesa, está cheia de produtos russos.

As primeiras sanções econômicas ocidentais contra a Rússia datam de 2014, quando Moscou anexou a península ucraniana da Crimeia, e foram consideravelmente reforçadas após o início da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Para os russos, as sanções resultaram no desaparecimento de muitos produtos ocidentais. Ao mesmo tempo, viajar para a UE e para outros países aliados da Ucrânia tornou-se caro e complicado.

Maria Tiabut, 43 anos, funcionária de uma empresa de cosméticos, diz que tem pouco interesse em política e nem se lembra quando as sanções entraram em vigor. "Foi durante a pandemia?", pergunta.

"Não é uma tragédia que as marcas europeias e ocidentais tenham desaparecido", diz seu marido, Sergei Duzhikov, 31 anos, agente funerário. Os russos podem se virar perfeitamente bem sem essas marcas", acrescenta.

No entanto, para comprar um carro novo, eles tiveram que pedir dinheiro emprestado.

"O McDonald's não existe mais. Mas 'Vkusno i tochka' funciona tão bem quanto. As crianças adoram", diz Sergei.

"Na vida cotidiana, com minha família, no trabalho ou em meus momentos de lazer, não sinto as sanções", diz Maria.