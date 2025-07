Câmara dos Representantes aprova projeto de lei orçamentário de Trump

A versão, que passou anteriormente pelo Senado, manteve algumas disposições contidas no projeto de lei original da Câmara - como um programa piloto para fornecer um depósito único de US$ 1.000 para recém-nascidos - porém, também faz alterações importantes que simplificam as regras das contas, mas diminuem um pouco suas vantagens fiscais em comparação com outros tipos de contas de poupança.