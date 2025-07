Calma retorna ao sul da Síria após semana de violência que deixou 1.000 mortos

A província de Sweida, no sul da Síria, retornava a uma relativa calma neste domingo(20), segundo uma ONG e correspondentes da AFP, após uma semana de violência entre grupos locais.

O Ministério do Interior anunciou durante a noite que todos os combatentes haviam sido evacuados e que os confrontos haviam cessado.

Um porta-voz do Conselho Sírio de Tribos e Clãs confirmou à Al Jazeera que eles deixaram a cidade "em resposta ao apelo da Presidência e aos termos do acordo".

O presidente interino Ahmad al-Chareh, que assumiu o poder após derrubar o presidente Bashar al-Assad em dezembro, reafirmou seu compromisso com a proteção das minorias no sábado e destacou "o importante papel dos Estados Unidos, que confirmaram seu apoio à Síria".

Israel bombardeou alvos estatais em Sweida e Damasco no início desta semana.

No sábado, Damasco anunciou um cessar-fogo na província de Sweida e começou a redistribuir suas forças com o objetivo de restaurar a paz.

O governo já havia destacado suas forças em Sweida na terça-feira, mas as retirou após o bombardeio israelense.

"Até o momento, um total de 128.571 pessoas foram deslocadas desde o início das hostilidades", segundo um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que afirmou que as partidas de Sweida "aumentaram significativamente em 19 de julho, com mais de 43.000 deslocados em um único dia".