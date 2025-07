"Bullying de Trump com o Brasil está saindo pela culatra", diz Washington Post

Colunista do Washington Post diz que ofensiva de Trump fortalece Lula e isola Bolsonaro.

Em coluna publicada neste domingo (20) no Washington Post sobre a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos após a taxação de 50% sobre importações brasileiras , anunciadas por Donald Trump, o jornalista Ishaan Tharoor afirma que o "bullying" praticado pelo presidente estadunidense contra o Brasil está "saindo pela culatra".

Descrito como "extremista de direita" , Jair Bolsonaro aparece no texto como beneficiário direto das pressões de Trump, que, segundo Tharoor, atua para proteger seu aliado político. O colunista afirma que parte dessa articulação teria sido feita por Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que hoje vive nos EUA e que estaria atuado em lobby contra o Supremo Tribunal Federal.

Reação de Lula bem vista

"Para Lula, cujos aliados de esquerda enfrentam uma eleição difícil em 2026 , o momento é uma sorte inesperada", escreve Tharoor, ao destacar que pesquisas recentes mostram um aumento no apoio ao governo brasileiro diante da ofensiva americana.

"Pesquisas mostram um apoio renovado ao seu governo diante do bullying americano provocado por Bolsonaro ", diz trecho.

Segundo o colunista, a reação firme de Lula diante do que ele classifica como um ataque à soberania nacional tem repercutido positivamente, inclusive entre setores que tradicionalmente apoiam a oposição. A coluna aponta ainda que as tarifas sobre importações brasileiras prejudicam os interesses de elites empresariais, antes aliadas de Bolsonaro, o que, segundo Tharoor, tem contribuído para o isolamento político do ex-presidente.