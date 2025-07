BTS anuncia seu retorno para 2026

A banda de pop sul-coreana BTS anunciou, nesta terça-feira (1º), seu retorno na primavera (hemisfério Norte, outono no Brasil) de 2026 com um álbum e uma turnê mundial, despertando euforia entre seus milhões de fãs que aguardam ansiosamente seu retorno.

O grupo musical mais lucrativo da Coreia do Sul está em hiato desde 2022 porque seus membros precisavam cumprir o serviço militar obrigatório imposto a todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos, devido às tensões com a Coreia do Norte.