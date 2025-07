Brics expressará "séria preocupação" com tarifas "unilaterais" na cúpula do Rio

Conferência de negócios do Brics com a participação de Lula e do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim DANIEL RAMALHO / AFP

Os Brics expressarão sua "séria preocupação" com o aumento das tarifas "unilaterais" na declaração final de sua cúpula no domingo e na segunda-feira no Rio de Janeiro, embora sem mencionar Donald Trump, de acordo com o esboço do texto acordado no sábado pelos negociadores.

"Expressamos nossa séria preocupação com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio", disse o documento, ao qual a AFP teve acesso.

O texto do Brics não menciona o presidente dos EUA, Trump, que disse nesta semana que planeja enviar cartas aos parceiros comerciais dos EUA nos próximos dias para informá-los sobre a próxima implementação de suas taxas anunciadas.

O Rio sedia a reunião desse grupo de 11 membros plenos, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam quase metade da população do planeta e cerca de 40% do PIB mundial.

Seu anfitrião, o esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva, terá que superar as notáveis ausências de seu homólogo chinês, Xi Jinping, e do russo Vladimir Putin, que é alvo de um mandado de prisão internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia.

Os negociadores também chegaram a um consenso no sábado sobre a escalada da guerra no Oriente Médio, a questão que mais dividiu as delegações.

O Irã, parceiro do grupo desde 2023, aspirava a um endurecimento do tom dos Brics sobre o conflito na região, segundo outra fonte que participou das negociações.

Mas a declaração final dos líderes manterá a "mesma mensagem" que o grupo emitiu em um comunicado em junho, no qual expressou "grave preocupação" com o bombardeio israelense e americano do Irã.

Por dois anos, a lista de parceiros do Brics foi ampliada para incluir Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, que se juntaram ao grupo fundado em 2009 para fortalecer o chamado Sul Global.