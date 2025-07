Brics Brasil: MRE confirma representantes de 27 países e 7 organismos em encontro no Rio

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou a presença de chefes de Estado e autoridades de 27 países - incluindo o russo Vladimir Putin, que deve participar online - na reunião do Brics no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7. Também foram confirmados representantes de sete entidades e organismos internacionais.

Vão participar do encontro: Li Qiang, primeiro-ministro da China; Mustafa Madbouly, primeiro-ministro do Egito; Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia; Narendra Damodardas Modi, primeiro-ministro da Índia; Prabowo Subianto, presidente da Indonésia; Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã; e Vladimir Putin, presidente da Rússia, que participará online. O país enviou para o Rio de Janeiro o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov.

Também estão confirmados o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita; H. E. Mr. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Os Emirados Árabes Unidos enviaram o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Da Bielorrússia, participa o ministro das Relações Exteriores, Maxim Ryzhenkov. Da Bolívia, o presidente Luis Alberto Arce Catacora. De Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Do Cazaquistão, o ministro das Relações Exteriores, Murat Nurtleu. Da Malásia e Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), o primeiro-ministro Anwar bin Ibrahim. Da Nigéria, o presidente Bola Ahmed Tinubu. Da Tailândia, a vice-ministra Jiraporn Sindhuprai. De Uganda, a vice-presidente Jessica Epel Alupo. Do Uzbequistão, o primeiro vice-presidente Sodiq Safoev. Do Vietnã, o primeiro-ministro Pham Minh Chinh. Do Chile, o presidente Gabriel Boric Font.

Da Colômbia e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o embaixador Guillermo Rivera. Do Quênia, o embaixador Andrew Karanja estará no encontro. Do México, o ministro das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Da Palestina, o embaixador Ibrahim Alzeben. Da Turquia, o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan. Do Uruguai, o presidente Yamandú Orsi Martínez.

Também foram confirmados representantes de sete entidades e associações: a União Africana enviará seu presidente, o presidente de Angola, assim como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), que será representado por seu presidente, Jin Liqun.

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) enviou seu presidente, Sergio Díaz-Granados. O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) também enviou sua presidente, Dilma Rousseff.