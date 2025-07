Brics Brasil/Lula: é algo sério um país grande como EUA ameaçar o mundo pela internet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deveria ficar ameaçando presidentes de outros países através da internet. Lula se referia à postagem de Trump na noite deste domingo, 6, ameaçando taxar em 10% as exportações de países que aderirem a políticas "antiamericanas" do grupo do Brics.

"Eu acho que eu não deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria o presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou, não queremos imperador. Nós somos países soberanos", defendeu Lula. O presidente brasileiro concedeu uma entrevista à imprensa ao fim da Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio de Janeiro.