Brasileiro que foi lutar na Ucrânia como voluntário tem perna amputada após pisar em mina

Rafael Paixão se alistou no exército ucraniano em 2024. Reprodução @raphaelpaixao95 / Instagram

O maranhense Rafael Paixão, 26 anos, que atua como soldado voluntário na guerra entre Rússia e Ucrânia precisou amputar parte da perna após pisar em uma mina-borboleta durante uma missão, afirmou a família nas redes sociais na quarta-feira (2).

O acidente aconteceu na terça-feira (1º). De acordo com a irmã do soldado, Karol Paixão, ele precisou se arrastar por cerca de nove quilômetros para conseguir socorro.

Ainda segundo a irmã, ele passou por cirurgia na quarta-feira e está estável. Karol afirmou também que assim que se recuperar, o jovem voltará ao Brasil.

Paixão estava sem contato com a família havia cerca de 20 dias e os parentes chegaram a pensar que ele poderia ter morrido. Porém, quando chegou ao hospital, conseguiu entrar em contato com familiares no Brasil.

Alistamento

De acordo com o g1, Rafael Paixão, natural de Imperatriz (MA), deixou a faculdade de Direito para se mudar para a Holanda com a então namorada em agosto do ano passado.