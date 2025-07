Brasileiro morre afogado nos Estados Unidos ao salvar adolescente em lago

Daniel trabalhava com marketing nos EUA.

Um brasileiro de 31 anos morreu afogado no Reservatório Silver Lake Flat, em Utah, nos Estados Unidos . No último sábado (12), Daniel Braga Figueiredo havia entrado na água para salvar uma adolescente de 12 anos , parente dele, que estava sendo levada pela correnteza.

A sobrinha foi resgatada com vida. No entanto, Figueiredo desapareceu na água e foi encontrado horas depois, já morto, pelas equipes de resgate, de acordo com O Globo.