Barco vira na Indonésia e deixa ao menos 11 desaparecidos

Pelo menos 11 pessoas estão desaparecidas depois que uma embarcação virou em frente à ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, informou nesta terça-feira (15, data local) uma agência de busca e resgate local.

As equipes de resgate concentraram suas buscas nas imediações do lugar do acidente, informou Rudi, chefe da agência de busca e resgate de Mentawai, que, como muitos indonésios, só se identifica por um nome.