Avós da Praça de Maio encontram 140º neto roubado na ditadura argentina

A organização Avós da Praça de Maio, que busca as crianças roubadas durante a ditadura argentina (1976-1983), anunciou a descoberta do 140º neto nesta segunda-feira (7).

Em dezembro de 2024, foi divulgada a descoberta do 138º neto e em setembro, do 137º.

As Avós da Praça de Maio têm se confrontado com o presidente ultraliberal Javier Milei por seu plano de cortes orçamentários, entre outros, do Banco Nacional de Dados Genéticos (BNDG), onde estão resguardadas as amostras das famílias que buscam os desparecidos.