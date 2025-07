Avião cai na Rússia e causa dezenas de mortes, indicam autoridades locais

Avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu em uma área de mata nesta quinta-feira. Far Eastern Transport Prosecutor's Office handout / AFP

Um avião caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no leste da Rússia. Autoridades locais informaram que não há sobreviventes, embora o número de pessoas a bordo ainda não tenha sido confirmado.

Governador de Amur, Vassily Orlov anunciou inicialmente que 49 pessoas estavam a bordo do avião. Já a agência de notícias russa Tass cita 40 passageiros e seis tripulantes.

— Todas as pessoas a bordo do avião morreram — disse a porta-voz do comitê de investigação russo, Svetlana Petrenko, acrescentando que um possível "descumprimento de normas" será investigado.

Ainda conforme a Tass, o avião pertencia a companhia aérea Angara Airlines e decolou de Blagoveshchensk, na mesma região onde caiu. O destino seria a cidade de Tynda, próximo de onde a aeronave desapareceu dos radares, conforme anunciou Orlov no Telegram.

"De acordo com o diretor do aeroporto de Tynda, o avião pegou fogo com o impacto e a tripulação de um helicóptero Mi-8, que sobrevoava a área, não relatou sinais de sobreviventes", diz comunicado da defesa civil de Amur à Tass.

O helicóptero operado pela Rosaviatsia "detectou a fuselagem em chamas da aeronave", informou o ministério de situações de emergência no Telegram. Um das partes da aeronave foi localizada a 16 quilômetros de Tynda.

Mais de 150 socorristas e 20 equipes foram enviados ao local. O acidente ocorreu em um "local de difícil acesso", afirmou o ministério.

Tentativa de pouso

Embora a causa do acidente ainda não esteja clara, as autoridades apontam para um possível erro da tripulação durante a manobra de pouso, devido à baixa visibilidade na região, segundo a Tass.

A aeronave perdeu contato por volta das 13h no horário local (1h em Brasília), enquanto fazia uma "segunda tentativa" de pouso em Tynda, segundo informações divulgadas no Telegram pelo departamento responsável pelos transportes no Extremo Oriente.

Conforme a Tass, o avião não emitiu nenhum sinal de alerta aos serviços de emergência antes de desaparecer dos radares.

Modelo da aeronave

Modelo foi fabricado na época da União Soviética. Antonov Company / Reprodução

A aeronave que caiu era um bimotor fabricado na época da União Soviética, em 1976. O Antonov-24 tem capacidade para 50 pessoas, contando a tripulação.

O modelo é destinado para viagens de curta e média distância, conforme a fabricante. Entre as principais características está a possibilidade pousos em áreas "não pavimentadas".

"Devido ao alto desempenho de voo, confiabilidade estrutural, capacidade de operar de/para aeródromos não pavimentados, economia operacional e facilidade de manutenção, a aeronave foi reconhecida não apenas na União Soviética, mas também no Exterior".

Dados técnicos