Avanços em objetivos de desenvolvimento sustentável são insuficientes, alerta ONU

Em 2015, os Estados-membros aprovaram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, destinados, principalmente, a erradicar a pobreza extrema e a fome no mundo até 2030. Em relatório divulgado hoje, a cinco anos desse prazo, a ONU ressalta que 35% dos objetivos avançam, cerca da metade estagnou e o restante retrocedeu.

Na última década, o acesso à eletricidade aumentou até cobrir 92% da humanidade, o uso da internet passou de 40% para 68% no mundo e 110 milhões de crianças a mais frequentam a escola. Também aumentou a prevenção da malária, e o índice de mortalidade materna caiu de 228 a cada 100 mil nascimentos em 2015 para 197 em 2023.

Entre os avanços, no entanto, houve retrocessos, com a fome liderando essa lista. Em 2023, 757 milhões de pessoas (9,1% da população mundial) sofriam com a fome, contra 713 milhões em 2019 (7,5%), segundo o relatório.