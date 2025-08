Autoridade de concorrência da Espanha estende a sua investigação contra a Apple

"Continuaremos trabalhando com a autoridade espanhola de concorrência para garantir que nossas preocupações sejam plenamente compreendidas", acrescentou a empresa.

O sucesso da Apple baseia-se em um ecossistema fechado centrado em iPhones e iPads, onde controla todos os aspectos de sua plataforma sob o argumento de que isso melhora a segurança e a experiência do usuário.

No entanto, essa abordagem entra em choque com as regras de concorrência europeias.