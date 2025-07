Autoridade curda pede que governo 'reconsidere' sua política para as minorias

Os combates aumentaram os temores das minorias e levantaram novas dúvidas sobre a capacidade das autoridades de administrar as tensões comunitárias em meio à violência sectária.

"O governo de transição deve empreender uma revisão completa e urgente de sua abordagem para administrar os assuntos internos da Síria e se engajar em um diálogo nacional sério e responsável com todos os componentes do país, respeitando a especificidade e a identidade cultural e religiosa de cada um", disse Bedran Ciya Kurd na rede social X.

As forças governamentais se retiraram nesta quinta-feira de Sweida, onde haviam se mobilizado no início da semana com o objetivo declarado de encerrar os confrontos entre combatentes drusos e tribos beduínas locais.