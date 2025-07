Ativista alemã Carola Rackete renunciou ao seu assento no Parlamento Europeu

A ativista ambiental alemã Carola Rackete, que em 2019 estava encarregada de um resgate de migrantes no Mediterrâneo que resultou em um incidente diplomático com a Itália, anunciou nesta quarta-feira (9) sua renúncia ao assento no Parlamento Europeu.

"Minha candidatura e meu mandato sempre foram direcionados para contribuir com a renovação do partido Die Linke [A Esquerda], um processo que avança com sucesso", disse a ativista e navegadora de 37 anos perante o plenário do Parlamento Europeu.