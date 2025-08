Atirador que matou quatro em Nova York deixou carta indicando motivo do ataque no bolso

Autor de ataque em Nova York disse ter doença ligada a traumas no cérebro. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O suspeito do ataque a tiros em Nova York, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (28), carregava uma carta de suicídio no bolso de trás da calça. Armado com um fuzil, o homem atacou um prédio que abriga os escritórios corporativos da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), matou quatro pessoas — incluindo um policial — e, em seguida, atirou contra o próprio peito.

O atirador foi identificado pela polícia como Shane Devon Tamura, 27 anos, natural de Las Vegas. Ele foi jogador de futebol americano competitivo na juventude.

Segundo a rede CNN, na carta, Tamura afirmava sofrer de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), uma doença cerebral associada a traumas repetitivos na cabeça, frequentemente ligada a jogadores de futebol americano. Na mensagem, ele também expressava queixas contra a NFL e pedia que o seu cérebro fosse examinado após a morte.

O que diz a carta

A mensagem foi rabiscada em três páginas e encontrada pelos investigadores após o ataque, disse a fonte da rede. A polícia afirmou que os motivos de Tamura continuam sob investigação e que ele tinha "histórico documentado de questões mentais".

"Terry Long, o jogo de futebol americano me deu ETC e me fez beber um galão de anticongelante", escreveu o atirador. "Você não pode ir contra a NFL, eles vão te esmagar."

Terry Long, ex-jogador de futebol americano do Pittsburgh Steelers, foi diagnosticado com ETC e ficou conhecido pelo desfecho trágico de sua história, associado à doença que afeta a saúde mental. Em 2005, ele cometeu suicídio ao ingerir anticongelante.

"Estude meu cérebro, por favor. Sinto muito. Diga ao Rick que sinto muito por tudo", dizia o texto. Ainda não está claro quem é Rick.

As vítimas

Shane Tamura atacou um edifício de luxo em Nova York, nos Estados Unidos, na segunda-feira. O atirador matou quatro pessoas, incluindo um policial.

O edifício fica na Park Avenue e abriga empresas como Blackstone, KPMG e Deutsche Bank, além da sede da NFL. A avenida é uma das mais movimentadas da cidade. De acordo com o jornal New York Post, o atirador estava usando um colete à prova de balas e portando um fuzil.

Segundo a comissária de polícia Jessica Tisch, entre os mortos estão duas mulheres e dois homens. Um dos homens era o policial de 36 anos, imigrante de Bangladesh. Ele era pai de dois filhos e a esposa está grávida do terceiro.

Um quinto homem foi baleado e está internado em estado grave. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves.

O ataque

Tamura entrou no saguão do número 345 da Park Avenue, na altura da Rua 52, durante o horário de pico — 18h30min locais (19h30min em Brasília) — e abriu fogo contra um policial e outras pessoas presentes no local.

Em seguida, chamou o elevador, permitindo que uma mulher saísse ilesa, antes de subir até o 33º andar — onde funciona a sede da Rudin Management — e continuar atirando enquanto caminhava pelo corredor. Ele morreu após disparar contra o próprio peito.