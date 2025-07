Atirador mata ao menos 2 em emboscada a bombeiros que apagavam incêndio nos EUA

Um franco-atirador emboscou os bombeiros que tentavam controlar um incêndio em uma comunidade montanhosa do Estado de Idaho, nos Estados Unidos, neste domingo, 29.

O governador Brad Little disse que vários bombeiros foram atacados. "Esse é um ataque direto e hediondo contra nossos bravos bombeiros", disse Little na plataforma social X. "Peço a todos os moradores de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto esperamos para saber mais."

Ataque começou com incêndio

Autoridades norte-americanas afirmam que dois bombeiros foram mortos e outro ficou gravemente ferido no último domingo, 29, após serem baleados enquanto atendiam a um chamado por conta de incêndio florestal perto de Coeur d'Alene, no estado de Idaho, nos Estados Unidos.

O gabinete do xerife do condado vizinho de Soshone disse no Facebook que as autoridades estavam "lidando com uma situação de tiroteio em que o atirador ainda está foragido".

Um alerta do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Kootenai pediu às pessoas que evitassem a área em torno da Canfield Mountain Trailhead e da Nettleton Gulch Road, cerca de 6,5 km ao norte do centro de Coeur d'Alene.

O incêndio ainda estava ativo, disse Norris. "Ele continuará queimando", disse ele. "Não podemos colocar nenhum recurso nele neste momento."

Primeiras horas foram caóticas

Nas horas seguintes, não ficou claro se os pessoas que caminhavam ou outros turistas ficaram presos na montanha, ou se civis ficaram feridos no tiroteio, disse Norris. O que ficou claro foi o perigo que os bombeiros e as forças de segurança enfrentaram.

"Não sabemos quantos suspeitos estão lá em cima e não sabemos quantas vítimas há", disse Norris a repórteres em uma coletiva de imprensa na tarde de domingo. "Estamos sob fogo de atiradores de elite neste momento."

Um porta-voz do hospital Kootenai Health confirmou posteriormente que três pacientes foram levados ao local. Dois já estavam mortos quando chegaram e um terceiro ficou ferido.

Os nomes dos bombeiros mortos e feridos foram divulgados por autoridades do corpo de bombeiros na tarde de segunda-feira, 30.

O chefe do batalhão, Frank Harwood, 42, que trabalhava no corpo de bombeiros do Condado de Kootenai havia 17 anos, foi morto, disse o chefe do Corpo de Bombeiros e Resgate do condado, Christopher Way, durante uma coletiva de imprensa.

O chefe do batalhão do Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene, John Morrison, 52 , também foi morto. Ele trabalhava no departamento havia 28 anos.

O engenheiro David Tysdal, do Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene, 47, estava em estado crítico após passar por duas cirurgias.

Dados de celular ajudam a polícia a encontrar o suspeito

Diante de mais de 1.580 metros quadrados de área de contenção, parte dela em chamas, as autoridades usaram dados de celular para refinar a busca. Eles identificaram um sinal de celular por volta das 15h15 e notaram que ele não havia mudado de localização por algum tempo, disse Norris.

Uma equipe de resposta tática foi ao local e encontrou um homem morto com uma arma nas proximidades. As autoridades acreditam que o homem era o atirador e que ele se matou, disse o xerife. Os investigadores disseram que ele agiu sozinho.

Quem era o suspeito?

O suspeito foi identificado como Wess Roley, informou um policial à Associated Press na segunda-feira, 30. A autoridade falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizada a discutir a investigação.

Ele tinha ligações com a Califórnia e o Arizona e morou em Idaho "durante a maior parte de 2024", disse Norris. As autoridades disseram na segunda-feira que Roley tinha parentes ao norte de Coeur d'Alene, na região do Rio Priest, e que aparentemente Roley estava morando em seu veículo.

Ele morou com T.J. Franks Jr. por cerca de seis meses em Sandpoint, Idaho, enquanto trabalhava para uma empresa de arborização, disse Franks na segunda-feira. Franks tinha câmeras em seu apartamento que flagraram Roley jogando placas de gangue nelas um dia, o que o deixou tão preocupado que ele chamou a polícia.

"Eu não sabia o que pensar sobre isso", disse Franks. "Simplesmente liguei para a polícia e pedi que falassem com ele."

O proprietário também ligou para Franks certa manhã porque vizinhos relataram que o veículo de Roley havia sido deixado ligado por cerca de 12 horas. Franks disse que Roley estava dormindo em seu quarto e disse que se esqueceu do veículo.

Franks disse que Roley "começou a agir de forma um pouco estranha" e, em determinado momento, raspou completamente o cabelo comprido. "Nós simplesmente percebemos que ele começou a decair ou a piorar", disse ele.

Incêndio complica cena do crime

O incêndio florestal queimava perto do corpo do suspeito no domingo, então as autoridades tiveram que "recolher o corpo" antes que ele fosse engolido pelas chamas, disse Norris.

Equipes estavam posicionadas na área durante a noite e o xerife disse que a investigação continuou na segunda-feira. Norris disse que uma busca completa pela área seria feita para garantir que não houvesse outras armas nas proximidades.

Procissão em homenagem aos bombeiros mortos

Uma procissão de veículos de bombeiros e policiais acompanhou os corpos dos bombeiros mortos enquanto eles eram levados do hospital em Coeur d'Alene para o Instituto Médico Legal em Spokane, Washington, uma cidade vizinha do outro lado da fronteira estadual. Outra procissão foi planejada para levar os corpos de volta a Coeur d'Alene na terça-feira, 1º.

O governador de Idaho, Brad Little, ordenou que as bandeiras dos EUA e do Estado de Idaho fossem arriadas a meio mastro na segunda-feira em homenagem aos bombeiros até o dia seguinte ao velório, afirmando nunca ter visto um "ato hediondo de violência como este" direcionado aos bombeiros.

"Isto não é Idaho", disse Little em um comunicado. "Esta perda indescritível é sentida profundamente por todos na comunidade de bombeiros e além."