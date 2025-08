Aterrorizados com batidas, imigrantes de Los Angeles se trancam em casa

Há mais de um mês, Alberto vive trancado no pequeno quarto que aluga em Los Angeles. Por medo de encontrar agentes da imigração, não tem saído nem mesmo para fazer compras.

Para sobreviver, este homem conta com uma organização que leva alimentos para ele duas vezes por semana.

"Isso me ajuda muitíssimo porque se não tiver isto (...), como vou comer? Não tenho trabalho", diz Alberto, que por medo se identifica com um pseudônimo.

Na investida anti-imigração do começo de junho em Los Angeles, centenas de pessoas, latinos em sua maioria, foram detidas nas ruas ou em locais de trabalho como lava-jatos, lojas de ferragens e fazendas agrícolas.

Com o argumento de que a cidade sucumbia ao caos, o presidente Donald Trump enviou centenas de fuzileiros navais e homens da Guarda Nacional, apesar de as autoridades estaduais e locais afirmarem ter a situação sob controle.

Apesar de ser pré-diabético, ele duvida que conseguirá ir à sua próxima consulta médica. Só consegue sair para esticar as pernas no corredor que leva ao seu quarto.

Em junho, o uso do sistema de transporte público caiu 13,5% em comparação com o mês anterior.

O grupo, assim como outras organizações, ajuda com doações de comida àqueles que se esconderam em suas casas.

"As pessoas deveriam poder ir para seu trabalho sem medo de serem sequestradas", acrescenta.

Por isso, Fajardo acredita que as operações não vão parar.

As doações de alimentos também se tornaram essenciais para Marisol, uma hondurenha que passou semanas confinada em seu apartamento com doze familiares.

Ela também se identifica com um pseudônimo e tapou suas janelas com cortinas para bloquear a visibilidade do lado de fora.