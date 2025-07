Ataques dos EUA atrasaram programa nuclear do Irã por 'um ou dois anos'

A avaliação da inteligência americana indica que os ataques a instalações iranianas atrasaram o programa nuclear do Irã "em ao menos um ou dois anos", declarou nesta quarta-feira (2) o Pentágono.

Desde os bombardeios americanos contra as instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan há cerca de dez dias, em apoio à ofensiva israelense, persiste a pergunta sobre se foram eficazes.

O presidente Donald Trump repete que o programa nuclear de Teerã foi "obliterado", e até mesmo atrasado em "várias décadas".

O Pentágono, por sua vez, é muito mais moderado.

"Reduzimos seu programa em ao menos um ou dois anos, as avaliações de inteligência do Departamento de Defesa indicam isso", disse a jornalistas o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

"Achamos que deve provavelmente se aproximar de dois anos", acrescentou.

No fim de junho, o secretário de Defesa Pete Hegseth insistiu em que os ataques americanos haviam "dizimado, aniquilado, destruído [...] as capacidades nucleares do Irã".

Um relatório preliminar do serviço de inteligência americano vazado na semana passada afirma que os ataques atrasaram o programa nuclear em vários meses, mas não o destruíram por completo.

O Irã acaba de rechaçar um pedido de Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), um órgão da ONU, para visitar as instalações nucleares bombardeadas com o objetivo de determinar a situação do urânio enriquecido.

Grossi estima que o Irã dispõe das capacidades técnicas para voltar a enriquecer urânio em "alguns meses".