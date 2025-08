Ataque 'terrorista' no Irã deixa pelo menos cinco civis mortos

Um grupo de homens armados matou cinco civis neste sábado (26) em um edifício judicial no sudeste do Irã, um ataque classificado como "terrorista" pelas autoridades e pela agência estatal, que reportou que três dos agressores morreram.

Vários homens armados atacaram um prédio judicial em Zahedan, capital da província de Sistão-Baluchistão, informou o Mizan Online, meio de comunicação do poder Judiciário.

Alireza Daliri, subcomandante da polícia provincial de Sistão-Baluchistão, informou que os agressores tentaram entrar no prédio fingindo ser visitantes e lançaram uma granada em seu interior, matando várias pessoas, entre elas um bebê de um ano e sua mãe.

Este grupo, que significa "Exército da Justiça" em árabe, está baseado no Paquistão, mas também está presente no Irã e já realizou ataques em Sistão-Baluchistão, província localizada a cerca de 1.200 quilômetros da capital, Teerã, e que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão.