Ataque israelense perto de centro de ajuda mata 73 palestinos

Palestinos transportam feridos que tentavam receber ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza neste domingo (20).

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou neste domingo (20) que 73 palestinos morreram e dezenas ficaram feridos por “tiros israelenses” próximos a centros de distribuição de ajuda humanitária no norte e no sudoeste do território palestino devastado pela guerra.